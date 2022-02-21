Лидер чемпионата Вестерн Юнайтед принимал на своем поле ВС Уондерерс.

В Нидерландах забили шикарный гол ударом скорпиона – видео красоты

Команды на двоих забили 5 мячей, в числе которых шедевр Бенджамина Гаруччо. Хавбек Вестерна из затруднительного положения выкрутил ногу и ударом скорпиона ошеломил голкипера соперников. Следует отметить и красивую передачу шведой от Александара Прийовича.

Гол Гаруччо оказался не только прекрасным, но победным. Вестерн выиграл 3:2, вернув себе первое место чемпионата Австралии.

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