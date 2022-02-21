Гениальный гол ударом скорпиона с передачи шведой – в Австралии показали произведение футбольного искусства
07:30 - Читати українською
Рядовой матч австралийской А-лиги порадовал любителей красивых голов.
Лидер чемпионата Вестерн Юнайтед принимал на своем поле ВС Уондерерс.
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Команды на двоих забили 5 мячей, в числе которых шедевр Бенджамина Гаруччо. Хавбек Вестерна из затруднительного положения выкрутил ногу и ударом скорпиона ошеломил голкипера соперников. Следует отметить и красивую передачу шведой от Александара Прийовича.
Гол Гаруччо оказался не только прекрасным, но победным. Вестерн выиграл 3:2, вернув себе первое место чемпионата Австралии.
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