Сампдория и Лацио поделили очки в 4 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи.

На 21-й минуте римляне вышли вперед благодаря связке Милинковича-Савича и Иммобиле. Серб невероятной передачей пяткой нашел Чиро, а главный бомбардир Лацио четко реализовал момент.

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"Орлы" держали преимущество почти весь второй тайм, но в компенсированное время дали трещину. Экс-"горняк" Маркос Антонио обрезался в центре поля, и Сампдория провела быструю атаку с завершением от Габьядини – 1:1.