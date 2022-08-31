Гениальный ассист пяткой и роковая ошибка экс-звезды Шахтера в видеообзоре матча Сампдория – Лацио – 1:1
23:28 - Читати українською
Сампдория и Лацио поделили очки в 4 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Чиро Иммобиле 21’
21’ Чиро Иммобиле
На 21-й минуте римляне вышли вперед благодаря связке Милинковича-Савича и Иммобиле. Серб невероятной передачей пяткой нашел Чиро, а главный бомбардир Лацио четко реализовал момент.
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"Орлы" держали преимущество почти весь второй тайм, но в компенсированное время дали трещину. Экс-"горняк" Маркос Антонио обрезался в центре поля, и Сампдория провела быструю атаку с завершением от Габьядини – 1:1.
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