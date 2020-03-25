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Гениальный ассист Пирло и эффектное завершение – 14 лет назад Шевченко в последний раз забил в Серии А

21:56 48 Читати українською
Гениальный ассист Пирло и эффектное завершение – 14 лет назад Шевченко в последний раз забил в Серии А
Андрей Шевченко / фото из открытых источников

25 марта стало знаковой датой для фанатов Милана – именно в этот день Андрей Шевченко в последний раз отличился голом в матче чемпионата Италии.

Сегодня, 25 марта, исполнилось 14 лет с момента последнего гола Андрея Шевченко в чемпионате Италии, сообщает Opta.

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Украинец отличился в воротах Фиорентины, воспользовавшись классным скрытым пасом Пирло. Невозможно не отметить великолепную технику Шевы – нападающий перед голом успел эффектно посадить соперника на пятую точку.

Интересно, что Шевченко возвращался в Милан в сезоне 2008/09, однако забивал исключительно в других турнирах – Кубке Италии и Кубке УЕФА.

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Андрей Шевченко Андрей Шевченко Милан Милан Италия Видеоновости Ретро Андрей Шевченко Андрей Шевченко Андреа Пирло Андреа Пирло
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