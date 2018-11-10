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Генгам – Лион: прямая трансляция

17:00 3 Читати українською
Генгам – Лион: прямая трансляция
Генгам – Лион: прямая трансляция / фото: ФК Ліон

В матче 13-го тура французской Лиги 1 Лион гостит у Генгама. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 13 тура чемпионата Франции Генгам – Лион начнется в 18:00. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

После 12 туров Лион набрал 21 очко и занимает 4 место в чемпионате. Генгам набрал всего 7 пунктов и замыкает турнирную таблицу.

Напомним, Лион является соперником Шахтера в Лиге чемпионов. В первом поединке команды разошлись миром 2:2. После 4 туров Лион занимает 2 место (6 очков), у Шахтера 2 пункта на последняя позиция.

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Генгам - Лион: Суббота 10 ноября 2018

Генгам
до матча
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час
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41
мин
Лион
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Франция Лион Лион Генгам Генгам Видеоновости Генгам - Лион
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