Генеральный директор Колоса рассказал, где команда будет играть домашние матчи

Генеральный директор Колоса Евгений Евсеев рассказал, что его команда будет играть в Киеве и в Коваливке в течение одного сезона.

"Первый круг в Премьер-лиге будем играть в Киеве. А с весны вернемся в родное село, где после реконструкции арена будет вмещать от 4,8 тысяч до 5,6 тысяч зрителей. Это в три раза больше, чем население Коваливки.

Колос обыграл Черноморец и завоевал путевку в УПЛ – в ворота "моряков" арбитр назначил три пенальти

Однако мы уверены, что стадион будет заполнен, потому что за нас болеют и жители ближайших сел и городов Киевщины", – передает слова Евсеева "Экспресс".

Костышин: Если Колос выйдет в Премьер-лигу, то возможно, что будет играть на НСК Олимпийский

Напомним, Колос переиграл Черноморец в матчах за место в УПЛ на следующий сезон, команда базируется в селе Ковалевка киевской области. Сейчас стадион команды не соответствует нормам Премьер-лиги.