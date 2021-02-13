"У нас команда полностью укомплектована, мы довольны нашей селекцией в этой части сезона.

Гецко выделил главного кандидата на вылет из УПЛ

Инициатива по переходу Шахаба исходила от главного тренера, переговоры велись не особо долго. Договорились с Олимпиком, сегодня иранец полноценный игрок Зари и готовится к весенней части чемпионата. Зачем нам ждать лета, если можно пригласить игрока уже сегодня? Этот футболист нам нужен для усиления состава.

У Зари нет никаких финансовых проблем. Центрального защитника мы не искали. У нас есть достаточно квалифицированных футболистов, которые в случае необходимости могут заменить центральных защитников", – сказал Оганов в программе "Вмикай підігрів".

Напомним, Заря стартует во втором круге УПЛ уже сегодня, 13 февраля. Соперником команды Виктора Скрипника станет черниговская Десна. Начало встречи в 14:00.

Заря – Десна: анонс матча УПЛ