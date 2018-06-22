Гендиректор Ворсклы Лысак: Вложим до 15 млн гривен в инфраструктуру

Генеральный директор полтавской Ворсклы Олег Лысак рассказал о подготовке стадиона имени Бутовского к проведению еврокубков в сезоне 2018/19.

"Уже проплатили турникеты. Две недели назад согласовали документацию. Эта фирма делала стадион Динамо имени Лобановского и работала в Александрии. Также меняем систему освещения. Мы собрали 5-6 проектов, будем их изучать еще неделю-полторы.

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Третий аспект – инфраструктура, которую требует УЕФА. Перепланируем места для журналистов, фотографов. Также это касается автостоянок и вообще транспортного сообщения со стадионом. Представители УЕФА посетят Полтаву в 20-х числах июля. В общем 13-15 млн гривен вложим в улучшение стадиона. В понедельник – встреча с городской и областной властями, где обсудим первые шаги", – рассказал Лысак в интервью Sport Arena.

Напомним, что полтавская Ворскла заняла третье место в УПЛ по итогам сезона 2017/18. Бронзовые медали гарантировали полтавчанам участие в групповом турнире Лиги Европы.

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