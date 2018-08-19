Гендиректор Ворсклы Лысак: У нас нет трансферного бана, мы не планируем доводить клуб до банкротства

Генеральный директор Ворсклы Олег Лысак прокомментировал слухи о запрете на трансферы для полтавского клуба.

В СМИ распространялась информация, что Ворскле запретят осуществлять трансферы, из-за невыплаты задолженности перед футболистами.

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"На сегодня мы не планируем никакого трансферного бана, не планируем доводить клуб до банкротства. Зато я хотел бы задать встречный вопрос: если бы что-то в Ворскле планировалось по сценарию тех клубов, которые уже обанкротились, то вкладывали бы акционеры средства в систему освещения, на ремонт стадиона и все остальное", – сказал вице-президент Ворсклы в эфире Громадське Полтава.

И кроме этого, функционер Ворсклы признал: есть определенные проблемы.

"Есть нюансы, конечно, но мы все будем делать, чтобы Ворскла и в дальнейшем работала. Я настроен только на это", – добавил Лысак.

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