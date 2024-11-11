"Иван Юрич играет в очень амбициозный футбол, очень требовательный с физической и технической точки зрения, но сейчас не время для оправданий и технико-тактического анализа. Как я уже сказал, тренер сделал все возможное, войдя в эту сложную ситуацию. Это правда, момент сложный, и мы должны взять на себя ответственность. Мы также хотим извиниться перед болельщиками.

Рома официально уволила Юрича – Довбик уже второй раз остался без тренера

В долгосрочной перспективе я могу сказать, что цель владельцев такая же, как и у болельщиков – выигрывать. Руководство будет продолжать инвестировать, как и раньше. Выбор тренера является важным, коллективным и стратегическим. Мы возьмем несколько дней, чтобы сделать наилучший выбор", – приводит слова Гисольфи TMW.

Напомним, Юрич был уволен с поста главного тренера Ромы после поражения от Болоньи (2:3). Под его руководством Рома провела 12 игр, одержав 4 победы, потерпев 5 поражений и трижды сыграв вничью. До него командой руководил Даниэле Де Росси.

Рома проиграла Болонье в последнем матче Юрича – Довбик мог спасти от поражения, но не попал по мячу