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Гендиректор Олимпика рассказал, на сколько клуб сократил зарплату

11:38 65 Читати українською
Гендиректор Олимпика рассказал, на сколько клуб сократил зарплату
Алексей Антонов / Сайт Олимпика

Генеральный директор Олимпика Алексей Антонов оценил готовность команды к возобновлению чемпионата Украины.

"Нам предложили рестарт 30 мая. Но сейчас мы понимаем по тому, что видим в интернете, что дата переносится на 6 июня. УПЛ сама не знает точную дату. Мы все ждем официального предложения.

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Мы, наверное, не отличаемся от других клубов, эта ситуация повлияла на экономическую составляющую. Немного урезали зарплаты. В первый месяц – минус 25%, во второй – минус 30%", – заявил Антонов в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, после 23-х туров УПЛ донецкий Олимпик занимает предпоследнюю строчку во второй шестерке.

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