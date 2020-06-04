Гендиректор Олимпика: Есть предчувствие, что мы с Карпатами не сыграем

Генеральный директор Олимпика Алексей Антонов сомневается в способности Карпат подготовиться к очному матчу 27 тура УПЛ.

"Мне искренне жаль, что так сложилось у парней. В этой ситуации мог оказаться любой клуб. Там работает родной нам человек – Роман Санжар. Не представляю, как им сейчас тяжело. У меня есть предчувствие, что мы с ними не сыграем. Оптимистом можно быть, но нужно быть реалистом. Пока они соберутся, пока туда-сюда... Они даже не успеют наиграть ребят из дубля.

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Конечно, Олимпик примет любое решение по матчу. Мы полностью на стороне Карпат. Поддерживаем их и очень сильно переживаем. Это человеческие жизни. Здесь уже не включается, у кого сколько очков и кто вылетает. Люди заболели, это самое главное. Скорее бы они выздоровели и стали на ноги, а футбол уже на втором плане", – сказал Антонов в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Карпатах уже перенесены два ближайших матча львовян – против Ворсклы и СК Днепр-1. Поединок с Олимпиком предварительно запланирован на 20 июня.

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