"Мендоса вернулся. Ребята очень тяжело восприняли этот террористический акт недофедерации, но мы общаемся с ребятами, пытаемся найти правильный подход к ним.

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Могу сказать одно: с точки зрения юридической стороны у них есть контракты. Согласно им они не имеют никакой возможности покинуть Кривбасс", – сказал Баенко для ТаТоТаке.

Ранее сообщалось, что венесуэльский хавбек Глейкер Мендоса и бразильский полузащитник Маттео Аморозо покинули расположение Кривбасса после обстрела Кривого Рога 4 апреля. Сейчас клуб занимает 6-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, в активе подопечных Юрия Вернидуба 39 очков после 25-ти матчей чемпионата.

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