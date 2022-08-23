Полузащитнику Манчестер Сити Бернарду Силве придется подождать с переездом в более солнечную страну.

Португалец рассчитывал уже этим летом покинуть АПЛ. Ему не нравится жизнь в Англии. Да и интерес от такого клуба, как Барселона, заставит задуматься любого игрока. Однако не удалось убедить Ман Сити отпустить игрока.

Бернарду Силва сделал окончательный выбор между Барселоной и Ман Сити

В очередной раз четкую позицию клуба по этому вопросу высказал генеральный директор Манчестер Сити Ферран Сориано. "Конечно, я могу подтвердить, что Бернарду Силву остается", – ответил функционер испанским журналистам.

Добавим, что у 28-летнего португальца в ближайшее время таки появится возможность сыграть на Камп Ноу. Уже завтра, 24 августа, Манчестер Сити проведет товарищеский матч с Барселоной.

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