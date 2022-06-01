Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук пообщался с болельщиками из Шотландии в преддверии игры в плей-офф отбора в ЧМ-2022.

"Матч с Шотландией? Я считаю, что очень сложно будет в начале матча – 100%. Первый официальный матч, который играет Украина после вторжения России. Нам нужен чемпионат мира, он был очень большим стимулом для украинского народа.

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Что касается болельщиков, на прогулке нам встретились шотландцы, говорящие: "Glory to Ukraine". Они говорили, что Гемпден-Парк станет для нас адом. Будем надеяться, что это будет не так, и украинская диаспора будет присутствовать на стадионе", – рассказал Сидорчук в программе Денисов Time.

Добавим, что уже сегодня Украина сыграет на выезде с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022, начало встречи в 21:45. Победитель пары сразится с Уэльсом за право выйти на Мундиаль.

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