"Мы понимаем, кто возглавляет Комитет этики и честной игры. Баранка меня хотел еще пять лет назад пожизненно отстранить от футбола, но на это должны быть аргументы. Они закрывают нам рты, мы не должны ничего говорить. Понятно, что после матча с Шахтером я переборщил с эмоциями, уже неоднократно извинялся. Впрочем, это не повод применять ко мне пожизненную дисквалификацию. Согласен, что я должен понести наказание. Например, дисквалификация до конца сезона, или условно на какой-то период.

Гельзин полностью проигнорировал заседание КДК УАФ – Баранка требует пожизненно дисквалифицировать президента Олимпика

Штраф Олимпику уже выписали, запретили играть на стадионе Динамо имени Лобановского, на Банникова не дают играть. Что тут еще говорить? Есть другие суды. Раз они хотят таким методом убрать меня, я уйду с должности президента клуба, и буду бороться с произволом, как гражданское лицо. Это же ненормально. Должны быть какие-то аргументы, чтобы дисквалифицировать меня пожизненно.

В Греции президент ПАОКа Иван Cаввиди из-за неудовлетворительного судейства выбегал на поле с пистолетом. Его отстранили от футбольной деятельности на три года. В моем случае, не было ни рукоприкладства, ни угрозы жизни. Я пошел в раздевалку, потому что судьи не комментируют свои действия. Спросил арбитра: "Как вы можете аргументировать незасчитанный гол в ворота Шахтера?" Когда это у них я еще спрошу?.. Можно не говорить отдельно за эту игру, а в целом, что происходит в нашем футболе. Эта система требует реформ и максимально быстрых.

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Буду ли обращаться в Лозанну в случае пожизненной дисквалификации? Конечно! Будем подкреплять нашу позицию документами. Почему одного человека КДК УАФ рассматривает, а другую – нет. Разве это не смешно? При любом раскладе Олимпик будет жить. Будем подавать апелляцию и бороться. Я уехал из Донецка, где у меня все забрали. Таких, как Олимпик, еще два клуба. Имейте хотя бы уважение! УАФ ни разу не предложила нам стадион, какую-то помощь. Ни разу не вышли с нами на связь с каким-то предложением. Ну что это за истории?

Мы очень много знаем. Но если сейчас я буду больше говорить, УАФ будет продолжать штрафовать. Если меня пожизненно отстранят от футбола, значит, мне нужно уйти с поста президента Олимпика, чтобы, уже как гражданское лицо, достигать справедливости и отстаивать свою позицию", – поделился Гельзин в интервью Footboom.

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