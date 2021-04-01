Очередной скандал может "разгореться" вокруг матча 16 тура УПЛ, в котором дончане проиграли Минаю 1:2 (состоялся 28 февраля). Программа ТаТоТаке предоставила письмо президента УПЛ Евгения Дикого в адрес КДК по мотивам телефонного разговора с Владиславом Гельзиным. Президент Олимпика якобы сообщал о ставке в 10 тысяч долларов, которую сделали представители Миная во время матча. В первом тайме закарпатцы получили два пенальти, и Гельзин пригрозил сделать публичное заявление о "судейском беспределе".

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"Не секрет, что у нас в клубе работает аналитик, который следит за движениями ставок до и в ходе матчей. Во время игры против Миная он позвонил мне и сообщил, что коэффициент начал серьезно колебаться – кто-то начал активно ставить на соперников. Я был обязан среагировать, поэтому набрал номер руководителя Премьер-лиги и сообщил, о чем пришел сигнал. Никто не говорит, что ставки делал Минай или кто-то со стороны арбитров. Но вскоре нам поставили 2 пенальти, один из которых – весьма спорный", – озвучил свою версию Гельзин.

На ситуацию отреагировал и Франческо Баранка. Глава комитета этики и честной игры УАФ обещает рассмотреть звонок Гельзина по факту неуважения к арбитрам и отсутствия уведомления КДК о возможных нарушениях со стороны Миная.

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Лист Дикого (скрін з ТаТоТаке):

Лист Баранки: