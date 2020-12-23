"Да, по нему действительно ведутся переговоры, думаю, результаты будут понятны в ближайшее время. Но что касается Ференцвароша, то это все неправда.

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Удерживать игрока мы не намерены. Если есть хорошее предложение от более сильного клуба и с хорошими условиями, почему бы не отпустить, тем более, что парень своей работой, своей игрой это заслужил. Плюс клуб получит дополнительные финансы. Ситуация, когда и волки сыты, и овцы целы", – сказал Гельзин в комментарии Footboom.

Напомним, Шахаб стал лучшим бомбардиром первой половины сезона УПЛ – на его счету 8 точных ударов в 11 матчах.

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