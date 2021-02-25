Донецкий Олимпик находится на пороге серьезных изменений: президент клуба Владислав Гельзин неожиданно попрощался с главным тренером команды и поставил перед новым наставником амбициозную задачу выхода в еврокубки.

"Мы приняли решение расстаться с Игорем Климовским по обоюдному согласию сторон. Могу сказать, что на это повлияли не только два стартовых поражения команды во второй части чемпионата от киевского Динамо и СК Днепр-1. Это не основная причина.

Климовский официально уволен из Олимпика – команду возглавит экс-тренер сборной Украины

Могло быть и лучше, могло быть и хуже. Был разговор, по итогам которого мы решили прекратить сотрудничество, но выражаем огромную благодарность Игорю Климовскому за проделанную работу. Поэтому, мы ему предложили после небольшой паузы, летом, с нового сезона возглавить юношескую команду клуба.

Что касается Калитвинцева – были разные варианты и предложения относительно нового главного тренера команды. Мы остановили свой выбор на Юрие, потому что я лично знаком с ним более 10 лет. Мы пообщались и остановили свой выбор на нем. Он уже приступил к выполнению своих обязанностей. Перед тренером поставлена ​​задача пробиться в еврокубки", – сказал Гельзин в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, сегодня Игорь Климовский покинул Олимпик после 19 лет пребывания в клубе. После 15 туров дончане занимают в турнирной таблице УПЛ восьмую строчку, набрав 17 очков.

"Хочу довести, що гідний грати за Україну": талант Маккабі прагне до Зінченка, а наших футболістів називає "танками"