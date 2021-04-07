"Безусловно, хочется, чтобы результат был другим. Но я по-прежнему доверяю Юрию Калитвинцеву и его штабу. Тренировочный процесс – на очень хорошем уровне, это отмечают и ребята. Мы надеемся, что результат придет.

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Если судить по последнему матчу с Десной, то, несмотря ни на что, команда меняется. У нас были моменты, но мы их не реализовали. Однако сам рисунок игры меняется в лучшую сторону и, опять же, я надеюсь, что придет и результат.

Однозначно, сейчас уже о еврокубках говорить нельзя. Текущая цель – подготовка к следующему сезону, создание фундамента для решения в следующем году серьезных задач", – цитирует Гельзина Footboom.

К слову, Юрий Калитвинцев проиграл все 5 поединков после прихода в Олимпик. После 20-ти туров донецкий клуб расположился на 11 строчке, опережая последний Рух только на 4 зачетных балла.

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