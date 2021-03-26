История с наказанием Владислава Гельзина по мотивам матча против Шахтера далека от своего завершения.

Сегодняшнее заседание КДК УАФ прошло без участия президента Олимпика, сообщает Footballhub.

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Из-за инфицирования коронавирусом Гельзин не мог присутствовать лично, а онлайн-подключение он также проигнорировал. Заседание таки состоялось, но исключительно для ознакомительных целей. Свои мысли озвучили члены КДК и глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка. Последний потребует для Гельзина максимально жесткого наказания – пожизненное отстранение от футбольной деятельности. Через две недели КДК соберется еще раз и примет окончательное решение по этому делу.

Напомним, 6 марта Гельзин после поражения Шахтеру (0:1) ворвался в эфир с грубыми оскорблениями в адрес судей, Лучано Лучи, каналов "Футбол", его экспертов и журналистов.

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