Гельзин подтвердил намерение объединить Олимпик с Черноморцем и развивать проект в Одессе

Президент Олимипка Владислав Гельзин поделился революционными планами развития клуба.

Функционер подтвердил свои намерения объединить дончан с Черноморцем и переехать в Одессу.

"Да, мы имеем желание возродить футбол уровня Премьер-лиги в Одессе. Назовем это возрождением футбола в Одессе. С большим удовольствием вошли бы в этот проект. Это покупка Черноморца, чтобы зайти с брендом, который бы устроил одесских болельщиков. То есть это будет Черноморец, если договоримся с владельцем, или любое другое название, которое устроило бы болельщиков. Это тот вариант развития, который мы бы предложили одесскому футболу.

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Есть вещи, которые уже проговорены, а есть вещи в ожидании завершения. Есть тонкости сделки, пока не могу говорить все. Но вскоре это должно все решиться. Или да, или нет. Есть мой партнер, крепкий бизнесмен, который также любит футбол и готов развивать спорт. Сегодня не готов сказать его имя. Это будет неправильно, пока это не произошло.

Пока не ведем переговоры с президентом Черноморца Климовым, потому что у нас еще нет стадиона. Будет стадион – перейдем к другой стадии переговоров. Потому что те люди, которые сегодня купили стадион, не имеют никакого отношения ни к спорту, ни к футболу. Мы готовы перекупить у них стадион и развивать футбол, возродить его в Одессе. Мы готовы сменить бренд Олимпик и выступать под другим именем, если получится. Попробуем, чтобы юристы нашей федерации помогли это объединить. Хочу подчеркнуть, что УАФ, одесская федерация футбола нас поддерживают в этом проекте", – сказал Гельзин в комментарии Tribuna.

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