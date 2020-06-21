toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Гельзин озвучил состояние игроков Олимпика, заболевших коронавирусом

06:30 - Читати українською
Гельзин озвучил состояние игроков Олимпика, заболевших коронавирусом
Владислав Гельзин / фото: ФК Олимпик

Президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал, как команда будет добираться на базу, имея двух игроков, которые заболели коронавирусом.

"Матч не состоится. Это уже официально. Двое игроков дали положительный результат. Ребята чувствуют себя отлично, никаких симптомов нет – ни температуры, ни кашля.

У двух игроков Олимпика обнаружен коронавирус – матч с Карпатами отменен

Через 3-5 дней проведем повторный тест для всей команды. После этого будем решать, пойдет команда на карантин. Двух игроков мы изолировали. Они будут добираться отдельно, а не вместе с командой в автобусе. В транспорте мы проводим внутри дезинфекцию", – поделился Гельзин в комментарии Tribuna.

Напомним, в Олимпик произошла вспышка коронавируса, тесты двух игроков дали положительный результат.

Шахтер досрочно стал чемпионом Украины – волевая победа над Александрией в матче с пятью голами

blog_ava
Шевченко признался, почему привез кубок Лиги чемпионов к памятнику Лобановскому
07:30
120
Теги
Владислав Владислав Гельзин Олимпик Олимпик коронавирус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
45
мин
Сельта
15:00
Алавес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук