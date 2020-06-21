Гельзин озвучил состояние игроков Олимпика, заболевших коронавирусом

Президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал, как команда будет добираться на базу, имея двух игроков, которые заболели коронавирусом.

"Матч не состоится. Это уже официально. Двое игроков дали положительный результат. Ребята чувствуют себя отлично, никаких симптомов нет – ни температуры, ни кашля.

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Через 3-5 дней проведем повторный тест для всей команды. После этого будем решать, пойдет команда на карантин. Двух игроков мы изолировали. Они будут добираться отдельно, а не вместе с командой в автобусе. В транспорте мы проводим внутри дезинфекцию", – поделился Гельзин в комментарии Tribuna.

Напомним, в Олимпик произошла вспышка коронавируса, тесты двух игроков дали положительный результат.

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