Гельзин озвучил официальную позицию Олимпика относительно окончания сезона

Президент донецкой команды Владислав Гельзин категорически против проведения остальных матчей второй шестерки УПЛ в одном городе.

"Мы однозначно за то, чтобы доиграть чемпионат. Но доиграть в том же режиме, в котором он был раньше. Если мы принимали домашние матчи на стадионе им. Лобановского, то предложим принимать их на стадионе им. Лобановского.

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Если играем на выезде с львовскими Карпатами – то должны играть у них дома. Правила для всех одинаковые, придерживается спортивный принцип. Другого варианта мы не рассматриваем", – сказал Гельзин в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин выступил с идеей доиграть сезон в УПЛ в двух городах, чтобы уменьшить расходы клубов на перелеты.

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