Рассмотрение дела о поведении Владислава Гельзина после матча с Шахтером (0:1) состоится без его личного присутствия.

Заседание КДК УАФ должно состояться сегодня (26 марта). Впрочем, Гельзин прислал документ, подтверждающий его положительный тест на COVID-19, сообщает Профутбол Digital.

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Личное присутствие президента Олимпика на рассмотрении исключено, однако он может выступить в режиме онлайн. Ожидается, что против него будут давать показания полтора десятка человек.

Напомним, 6 марта Гельзин после поражения Шахтеру (0:1) ворвался в эфир с грубыми оскорблениями в адрес судей, Лучано Лучи, каналов "Футбол", его экспертов и журналистов.

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