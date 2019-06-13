Гельзин назвал цель Олимпика на сезон 2019/20 – клуб не получил аттестат на участие в УПЛ

Президент Олимпика Владислав Гельзин сообщил, какие цели имеет команда на сезон 2019/20.

"Олимпик сегодня – стабильный клуб. У нас нет ни одного доллара долга. Конечно, если бы мы были дома, то была бы возможность усиливаться, покупать новых футболистов. Но пока исходим из того, что есть.

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Зато не имеем долгов, стабильно выступаем и не словом, а делом развиваем украинский футбол. Задача на следующий сезон – попадание в еврокубки", – цитирует Гельзина FootBoom.

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