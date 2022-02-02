"Я также узнал это из интернета. Вы же знаете, с определенного момента я не имею отношения к делам клуба. Но могу только сказать еще раз – при нынешнем руководстве украинского футбола, которое составляют одни потребители, у нас к футболу будет оставаться скептическое отношение. Что касается того, что сейчас происходит, и с Олимпиком, и вокруг других клубов – к сожалению, большое разочарование.

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Если информация подтвердится, какие шансы у Олимпика в будущем возродиться как Металлист? Я так понимаю, что у президента Металлиста тоже был определенный термин, связанный с невозможностью заниматься футболом. Я сейчас благодаря уже упомянутым руководителям нашего футбола жду истечения своего срока. Время пока есть, посмотрим, что будет с тем же Олимпиком, может, он еще не будет потерян. Очень хочу, чтобы клуб сохранился, а там уж как сложится. Во всяком случае, у меня есть еще какой-то период, чтобы оглянуться, плюс будут выборы. Если снова придут эти люди, то мне наверняка нет смысла больше идти в футбол. Считаю, что r тем людям, благодаря которым сегодня держится украинский футбол, должно быть элементарное уважение", – цитирует Гельзина Footboom.

Напомним, Владислав Гельзин был отстранен от футбольной деятельности на три года за вторжение в судейскую комнату в перерыве матча Олимпик – Шахтер (0:1) и нецензурные высказывания после встречи во время прямого эфира.

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