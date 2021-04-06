Экс-тренер Олимпика Вячеслав Шевчук считает, что продолжительность пребывания Юрия Калитвинцева у руля донецкой команды будет зависеть не от успехов на футбльному поле, а он настроения его президента Владислава Гельзина.

"В первом тайме матча с Десной у Олимпика был замечательный момент, чтобы забить. В остальное время Десна была лучше, больше создавала моментов.

Калитвинцев: Такого тяжелого месяца у меня еще не было

А после счета 2:0 черниговцы сели глубоко, выпустили быстрых игроков, перестроились в 4-2-3-1 и играли по счету, пытаясь использовать пространство. Игра была полностью под контролем Десны.

Может ли Гельзин убрать Калитвинцева в один момент? Думаю, да, все возможно. Владислав Григорьевич – эмоциональный человек, поэтому легко может принять соответствующее решение", – сказал Шевчук в программе "Великий футбол".

Напомним, Калитвинцев возглавил Олимпик 25 февраля и пока не заработал с командой хотя бы очка. Дончане уже повторили клубный антирекорд, потерпев 7 поражений подряд. Кроме того, команда пропускает в УПЛ в течение рекордных для клуба 16 матчей.

После 20-го тура Олимпик занимает в турнирной таблице УПЛ 11 место, имея в своем активе 17 пунктов.

Десна поднялась в зону еврокубков благодаря победе над Олимпиком – исход дерби отца и сына определил воспитанник Шахтера