Заседание КДК УАФ по делу Владсилава Гельзина уже дважды переносится и следующей датой определили 8 апреля.

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КДК не будет пожизненно отстранять президента Олимпика от футбола, как этого требовал председатель Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка, сообщает Sport.ua. Вместо этого владелец донецкого клуба будет вынужден заплатить весомый штраф.

Напомним, Гельзин на камеру нецензурно прошелся по рефери матча Олимпик – Шахтер (0:1), а также затронул руководство судейского корпуса УАФ.

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