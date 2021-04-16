Гельзин избежит пожизненного отстранения от футбола – Денисов озвучил срок дисквалификации президента Олимпика
Глава донецкой команды Владислав Гельзин долго не сможет заниматься любимым делом.
"Что ждет Гельзина? Футбольный прокурор Франческо Баранка требует пожизненного отстранения президента Олимпика от футбола.
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Судя по тому, что сделал Гельзин, никто не может оправдывать его поведение. Даже он сам называет это неправильным и большой эмоциональной ошибкой. Однако, говорить, что за такое человека надо пожизненно отстранять от футбола – наверное, тоже эмоции.
Что конкретно может "светить" Гельзину за эту историю? Самый очевидный вариант сегодня – отстранение его от футбола сроком на пять лет плюс еще пять лет условно. Это очень жесткое наказание, но именно так, согласно моей информации, будет выглядеть для Гельзина окончания этой истории", – сказал Денисов в программе Денисов TIME.
Напомним, Гельзин на камеру нецензурно прошелся по рефери матча Олимпик – Шахтер (0:1), а также затронул руководство судейского корпуса УАФ.
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