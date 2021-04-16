"Что ждет Гельзина? Футбольный прокурор Франческо Баранка требует пожизненного отстранения президента Олимпика от футбола.

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Судя по тому, что сделал Гельзин, никто не может оправдывать его поведение. Даже он сам называет это неправильным и большой эмоциональной ошибкой. Однако, говорить, что за такое человека надо пожизненно отстранять от футбола – наверное, тоже эмоции.

Что конкретно может "светить" Гельзину за эту историю? Самый очевидный вариант сегодня – отстранение его от футбола сроком на пять лет плюс еще пять лет условно. Это очень жесткое наказание, но именно так, согласно моей информации, будет выглядеть для Гельзина окончания этой истории", – сказал Денисов в программе Денисов TIME.

Напомним, Гельзин на камеру нецензурно прошелся по рефери матча Олимпик – Шахтер (0:1), а также затронул руководство судейского корпуса УАФ.

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