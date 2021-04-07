"Нам прислали целый список претензий – там 99,9% собрали высказывания за весь период деятельности, еще с донецких времен во Второй и Первой лигах, все протоколы заседаний. И теперь пытаются все эти ответы использовать против нас. Что это за отношение? Мы удерживаем клуб, вкладывая деньги. Мы один из немногих клубов, который приехал из зоны АТО, при этом нам удалось команду не только сохранить, мы еще и стараемся развиваться, несмотря ни на что. Даже слов нет.

Гельзин избежит пожизненной дисквалификации, – СМИ

А что касается того, насколько меня дисквалифицируют, я знаю примеры того, когда за подобные высказывания тренера дисквалифицировали, например, на три игры. Там даже не о годе идет речь, не то что о пожизненной дисквалификации. Однако в нашей стране все возможно. Я наступил кому-то на одно место, им это неприятно, и они всеми методами устраивают показательное выступление для запугивания других.

Но мы будем бороться до конца. И если меня дисквалифицируют, я уйду с поста президента и буду бороться уже как гражданское лицо. Мне никто не сможет рот закрыть. И вот тогда я буду говорить все, что я знаю, потому что сегодня нет возможности – нас, если что, то санкции, то штрафы, то дисквалификации. Аттестат, не дай Бог, еще не дадут клубу. Мы видим по развитию сценария, какая против нас атака. Но руки опускать не собираемся", – цитирует Гельзина Footboom.

Напомним, заседание КДК УАФ по делу президента Олимпика должно состояться 8 апреля.

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