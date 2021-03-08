Президент "олимпийцев" Владислав Гельзин, похоже, был серьезно возмущен судейством в матче 17-го тура УПЛ против Шахтера.

Донецкое дерби УПЛ запомнилось не так игрой, как скандалом с отмененным голом Нкенга в ворота Шахтера и взрывным срывом эфира после матча Владиславом Гельзином.

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Как сообщает Великий Футбол со ссылкой на собственные источники, во время перерыва во встрече глава Олимпика с нецензурной лексикой пытался ворваться в комнату арбитров. Вторая попытка была уже после финального свистка. Оба инцидента отражены в рапортах главного арбитра и делегата матча.

К слову, глава судейского корпуса УАФ Лучано Лучи уже заявил, что против Гельзина КДК откроет дело и примет "жесткое решение".

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