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Гельзин: Буду платить за команды U-19 и U-21 в ДЮФЛ, а она уже будут ими распоряжаться

18:45 29 Читати українською
Гельзин: Буду платить за команды U-19 и U-21 в ДЮФЛ, а она уже будут ими распоряжаться
Владислав Гельзин / фото: ФК Олимпик

Президент Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал ситуацию с финансированием команд U-19 и U-21.

"Ясности по финансированию команды U-21 и U-19 нет. Просто есть формулировка, что мы обязаны финансировать. А кого и в каких размерах – также непонятно. Сумма должна быть эквивалентной той, которую мы тратили на команды U-21 и U-19.

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Есть трехсторонний договор между нами, УАФ и ДЮФЛ. Мы будем перечислять деньги на развитие детско-юношеского футбола и Премьер-лиги. Пока не ясно, в каком размере, и какие клубы зайдут вместо нас. Говорить смогу позже – когда будет известна точная формулировка.

Поймите меня – я не против и хотел бы финансировать эти команды, но не могу. Дело в том, что я не могу напрямую финансировать команды других клубов. Поэтому буду перечислять деньги ДЮФЛ, а она уже будет ими распоряжаться.

Пойдут эти средства на команды U-21 или U-19 других клубов, или куда-то еще – не могу вам сказать", – поделился Гельзин в комментарии Tribuna.

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ДЮФЛ Олимпик U-21 Олимпик U-21 Владислав Гельзин Владислав Гельзин Олимпик Олимпик
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