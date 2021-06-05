"У нашего главного тренера Романа Санжара есть список игроков, с которыми мы будем определяться. Не хотелось бы пока переходить на личности, но в этом списке есть как игроки, у которых закончились контракты, так и другие фамилии. Будущее Олимпика? На следующей неделе будем определяться", – поделился Гельзин в комментарии meta-ratings.

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Напомним, Олимпик объявил об уходе Артема Кичака, защитников Ивана Зотька и Евгения Пасича, полузащитников Руслана Бабенко, Тараса Завийского и капитана команды Сергея Политыло, у которых завершились контракты с клубом. Кроме этого, Бенито, Ибрагим Каргбо и Орест Лебеденко вернулись в свои команды после завершения арендного соглашения.

По итогам прошлого чемпионата Олимпик занял предпоследнюю, тринадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ. Клуб уже прошел аттестацию и получил право выступать в элите в следующем сезоне.

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