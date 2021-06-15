Президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал, когда донецкая команда определится со своим будущим для выступлений в чемпионате Украины.

"Сегодня мы планируем провести совещание по этому вопросу, после которого появится определенность.

Гельзин официально получил длительную дисквалификацию по мотивам скандального матча Олимпик – Шахтер

Дедлайн по срокам? Конечно, он у нас есть. Поэтому что 20 июня тогда команде нужно будет выйти из отпуска и готовиться к началу нового чемпионата", – сказал Гельзин в комментарии Meta Ratings.

Напомним, ранее Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на пять лет. Плюс пять лет условно, а также штраф в размере 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча с Шахтером.

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