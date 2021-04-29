"Мы добыли важные три очка в свете борьбы за место в Премьер-лиге. Юрий Калитвинцев по-прежнему имеет полное доверие, несмотря на то, что мы планировали бороться за зону УЕФА, а в итоге боремся за выживание. Он строит команду.

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Вылет из УПЛ? Не хотим об этом думать. В нижней части турнирной таблицы плотность такова, что борьба будет идти до последнего тура и мы будем бороться до последнего", – сказал Гельзин в комментарии Meta Ratings.

Напомним, накануне Олимпик сенсационно победил Зарю (2:1) и прервал одинадцятиматчеву безвыигрышную серию. После 23-х туров подопечные Калитвинцева идут в турнирной таблице УПЛ одиннадцатыми, имея в своем активе 21 очко.

Олимпик одержал скандальную победу над Зарей, прервав 11-матчевую безвыигрышную серию