Нападающий Зари Владислав Кабаев сообщил о встрече футболистов с президентом клуба Евгением Геллером после поражения от Будё-Глимта (1:3) в Лиге конференций.

"Поражение в Норвегии? Повезло, что в четверг был тот матч, а уже в воскресенье игра с Черноморцем (3:0 – прим.), смогли где-то ответить. Понимаем, что все хотят видеть Зарю на том уровне, что в прошлом сезоне когда мы выигрывали.

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Все понимаем, где-то просим прощения. Да, был разговор команды с президентом. Он поддержал команду, никакой критики не было. Все у нас нормально.

И мы играем за тренера, потому что нам нравится с ним работать, нравится тренировочный процесс. Тренера в обиду не дадим", сказал Кабаев в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, на групповом этапе Лиги конференций Заре противостоят – Будё-Глимт, ЦСКА София и Рома.

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