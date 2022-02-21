РБ Лейпциг с теннисным счетом перестрелял Герту в 23-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор поединка.

В первом тайме "быки" ограничились только одним голом, автором которого стал Хенрикс. Герта сразу после перерыва сравняла счет, но этим только разозлила команду Доменико Тедеско.

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Берлинцы остались в меньшинстве и получили в свои ворота пенальти, который реализовал Нкунку. После этого "старая дама" посыпалась, пропустив еще 4 мяча. Нкунку отличился еще раз, оформив дубль, а также свои фамилии на табло вписали Ольмо, Айдара и Поульсен.

1:6 – РБ Лейпциг под руководством Тедеско из нижней половины турнирной таблицы поднялся в зону Лиги чемпионов. Герта балансирует над зоной вылета, опережая трио неудачников только на 1 балл.