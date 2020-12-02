Нападающий Вереса Роберт Гегедош очень эмоционально воспринял проход в 1/4 Кубка Украины.

Автор победного гола в ворота Мариуполя (1:0) не смог сдержать слез после финального свистка.

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На 68 минуте Гегедош удачно выполнил штрафной удар, которого хватило для триумфа Вереса. Позже нападающего заменили, а команда удержала преимущество. Уже переодетый Роберт принимал поздравления партнеров и позволил себе немного эмоций.

Добавим, что Гегедош провел 15 матчей в текущем сезоне, отличился 6 голами и 7 ассистами.

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