Гедеш выдал роскошный сольный проход через полполя и гол в девятку – лидера Валенсии дважды сбили с ног

Форвард Валенсии Гонсалу Гедеш отметился одним из самых красивых голов текущего сезона Примеры.

Потугалець сделал посмешище из обороны Осасуны в поединке 30 тура.

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Гедеш получил мяч еще на своей половине и смело побежал на ворота соперника. Первые два защитника даже сбили звезду Валенсии с ног, но тот быстро поднимался. Быстрый нападающий добрался к штрафной, убрал еще нескольких оппонентов и точным выстрелом в девятку подытожил свой шедевр.

Добавим, что этот гол стал для Гедеша дебютным во всех турнирах сезона 2019/20.

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