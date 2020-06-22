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Гедеш выдал роскошный сольный проход через полполя и гол в девятку – лидера Валенсии дважды сбили с ног

06:00 - Читати українською
Гедеш выдал роскошный сольный проход через полполя и гол в девятку – лидера Валенсии дважды сбили с ног
Гонсалу Гедеш / Твиттер Валенсии

Форвард Валенсии Гонсалу Гедеш отметился одним из самых красивых голов текущего сезона Примеры.

12’ Гонсалу Гедеш
35’ Родриго Морено
 
12’ Гонсалу Гедеш
35’ Родриго Морено

Потугалець сделал посмешище из обороны Осасуны в поединке 30 тура.

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Гедеш получил мяч еще на своей половине и смело побежал на ворота соперника. Первые два защитника даже сбили звезду Валенсии с ног, но тот быстро поднимался. Быстрый нападающий добрался к штрафной, убрал еще нескольких оппонентов и точным выстрелом в девятку подытожил свой шедевр.

Добавим, что этот гол стал для Гедеша дебютным во всех турнирах сезона 2019/20.

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Видеоновости Испания Красивые голы Валенсия - Осасуна Валенсия Валенсия Гонсалу Гонсалу Гедеш
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