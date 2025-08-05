Реал Сосьедад на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Гонсалу Гедешем. Вингер поставил подпись под контрактом до лета 2028 года с возможностью продления еще на год.

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Сразу после подписания контракта Гедеш объяснил, что побудило его перейти в Реал Сосьедад. "Реал Сосьедад – это команда, которая всегда играет очень хорошо, старается играть в атакующий футбол, владеть мячом и стремится быть как можно выше в турнирной таблице, и это важно для меня. Я тоже хочу быть как можно выше. Я также слышал очень хорошие отзывы о городе и его жителях.

Для меня это было самым важным – знать, что клуб всегда стремится играть очень хорошо, владея мячом. Я играл здесь, когда был футболистом Бенфики, в Лиге чемпионов, и команда провела отличный сезон. Реал Сосьедад в последние годы демонстрирует очень хороший уровень, и это очень важно. Надеюсь внести как можно больший вклад, как на поле, так и за его пределами.

Я здесь сосредоточен на том, чтобы работать как можно усерднее, чтобы максимально использовать свои возможности. Я поговорил с тренером и знаю, чего он от меня требует, чего он хочет, и я постараюсь быть в лучшей форме, чтобы забивать как можно больше голов, отдавать голевые передачи, находить мячи за спинами и быть максимально атакующим. Не сумев идеально адаптироваться к Англии и ее Премьер-лиге, я надеюсь как можно скорее вернуть свою лучшую форму в Реале Сосьедад, потому что я знаю Ла Лигу, страну и язык", – отметил португалец.

Напомним, что с 2022 года Гедеш принадлежал Вулверхэмптону, но "волки" дважды отдавали его в аренду – Бенфике и Вильяреалу.

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