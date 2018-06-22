Гедес может заменить в Шахтере Тайсона

Футболист Шахтера и сборной Бразилии Тайсон после ЧМ-2018 может сменить клубную прописку.

Вице-капитан "горняков" дал понять своему клубу, что готов выслушать другие предложения, и перейти в более престижный чемпионат, информирует UOL Esporte.

Шахтер предлагает Гедесу в 6 раз большую зарплату, чем тот получает в Палмейрасе

Кандидат на замену, в случае возможного ухода Тайсона, у Шахтера уже готов. Это футболист Палмейраса Рожер Гедес, который сейчас на правах аренды выступает в Атлетико Минейро.

Гедес уже заявил о своем желании переехать в Европу, и приоритетным вариантом для него является Шахтер. Над подписанием соглашения с лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии уже работает новоиспеченный спортивный директор Шахтера Жозе Бота, который хотел пригласить Гедеса, когда еще работал в Бенфике.