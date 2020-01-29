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Гецко уверен в чемпионстве Шахтера и предсказывает Динамо борьбу за второе место

12:35 58 Читати українською
Гецко уверен в чемпионстве Шахтера и предсказывает Динамо борьбу за второе место
Динамо – Заря / фото: Динамо

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко надеется, что Заря сможет составить конкуренцию Динамо в борьбе за второе место.

"Хотелось бы, чтобы интрига была, но я в нее мало верю. Шахтер не упустит первого места. На сегодняшний день по всем параметрам стать шестой командой по итогам первого этапа УПЛ заслуживает Мариуполь.

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Борьба за "серебро"? Именно сейчас трудно сказать, но я надеюсь, что Заря сможет составить конкуренцию Динамо в борьбе за серебряные медали. Александрия, которая пока не нашла нужного нападающего, вместе с Десной, думаю, выше третьего места прыгнуть не смогут", – сказал Гецко в комментарии Команда 1.

Напомним, Шахтер ушел на зимний перерыв лидером, набрав 50 очков в 18-и турах. Динамо (36) отстает от "горняков" на 14 пунктов. Заря (34) имеет на два балла меньше, чем киевляне, еще на одно очко меньше у Десны и Александрии (по 33).

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