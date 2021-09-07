"Обида Малиновского за малое количество игрового времени в матчах за сборную Украины? От этого никуда не деться. Подобные ситуации происходят в командах практически всегда, когда кто-то чем-то недоволен. Если бы Малиновский выходил на игру за сборную, как он выходит в Аталанте, нанося за матч по семь ударов, это был бы другой разговор. А когда за все Евро-2020 Руслан бьет по воротам всего семь раз, то о чем мы можем говорить.

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Он должен немного изменить свое отношение к делу. Страна дала ему путевку в большой футбол, поэтому независимо от любых обстоятельств в национальной команде нужно стараться всегда показывать свой максимум", – отметил Гецко в интервью Рейтинг Букмекерів.

Напомним, после матча против Франции наставник команды Александр Петраков рассказал, что Малиновский обиделся на него за то, что не попал в основной состав сборной Украины.

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