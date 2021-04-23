Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко убежден, что еще одна неудача Зари в чемпионате можно стоить луганчанам третьего места.

"В последних матчах мне понравилась Ворскла. И если на финишной прямой полтавчане обойдутся без травм и дисквалификаций, то могут составить острую конкуренцию другим претендентам – Заре и Десне.

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Лично я отдаю предпочтение в борьбе за бронзу луганчанам, однако если они будут действовать так безалаберно, как в последнем поединке с Ворсклой , то могут забыть о пьедестале", – сказал Гецко в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Ворскла после 22-х туров занимает в турнирной таблице УПЛ 4 место, имея в своем активе 37 очков. От Зари, которая идет третьей, команду Максимова отделяет 1 пункт.

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