"После эффектной победы в последнем туре чемпионата УПЛ над Зарей, сложилось впечатление, что Шахтер набрал ход и может дать бой испанскому гранду. Но, похоже, это просто Заря – никакая.

"Трепло": Де Дзерби уничтожают за нелепое самоубийство – Пятов и Степаненко среди причин провала, или При чем тут Каштру

"Горняки" в очередной раз продемонстрировали свою несостоятельность в поединках, где соперники хорошо изучили их игру. ак было недавно в матче с Шерифом, повторилось все и с Реалом. Хуже всего, что подопечным Роберто Де Дзерби не хватает потенциала, чтобы переломить ход, неудачно складывающихся для них поединков.

Вполне возможно, что если бы в старте был Тарас Степаненко, то все сложилось бы иначе. Как и следовало ожидать, без него в Шахтере некому было отбирать мячи. Поймали кураж мадридцы, которые реабилитировались за неудачи в последних матчах с "горняками". Остались ли шансы у Шахтера пробиться в следующий раунд? Они очень малы", – сказал Гецко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, Степаненко начал поединок на скамейке запасных и появился на поле лишь на 79-й минуте (при счете 0:4), заменив Алана Патрика.

Реал уничтожил Шахтер, забив 5 голов – фиаско менеджмента "горняков", проблема догматизма Де Дзерби и тактический крах