– Иван Михайлович, нужна ли сейчас смена главного тренера в сборной Украины?

– Этот вопрос должен быть как-то обоснован. Если команда не выполнила задачу, то это одно дело, но сборная еще в игре, шансы есть, поэтому делать сейчас какие-то выводы, считаю, неправильным. Не нам решать, увольнять тренера или нет. Другое дело, если Сергей Ребров сам захочет уйти, тогда, да.

Если даже предположить, что, скажем, завтра произойдет смена главного тренера, то кто возьмет на себя ответственность принимать команду в таком положении? Кто бы что не говорил, но Сергей Ребров – квалифицированный специалист, он знает наш футбол изнутри. На мой взгляд, сейчас смена тренера не самое главное, что может дать результат.

– Если предположить, что сейчас должность главного тренера сборной Украины вакантна. Какие кандидатуры вы видите на этой должности?

– Их в Украине достаточно. Но я больше склоняюсь к опытным специалистам, с именем. Уверен, что новый толчок сборной мог бы дать Мирон Маркевич или, например, Леонид Буряк. Этот список можно продолжить, но пока что нет смысла об этом говорить, когда у сборной есть действующий наставник.

– Сборная Украины выйдет из группы?

– На первое место мы вряд ли сможем рассчитывать, а вот побороться за выход в плей-офф со второй позиции – вполне. Да, "сине-желтые" очень плохо сыграли в Баку, однако шансы остаются. Многое, если не все, решится 10 октября, когда сборная Украины на выезде будет противостоять команде Исландии. В этой игре мы увидим, как подопечные Сергея Реброва могут выбираться из сложной ситуации, – сказал Гецко в комментарии Sport.ua.

Напомним, после двух туров сборная Украины набрала лишь одно очко, проиграв Франции (0:2) и расписав ничью с Азербайджаном (1:1).

