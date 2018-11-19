toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УКРАИНА - ТУРЦИЯ ЛИГА НАЦИЙ ГЕРМАНИЯ - НИДЕРЛАНДЫ

Гецко: Надеюсь, что новички оправдают свой вызов в сборную

20:36 14 Читати українською
Гецко: Надеюсь, что новички оправдают свой вызов в сборную
Тренировка сборной Украины / ФФУ

Бывший форвард сборной Украины поделился своим мнением относительно тактики Андрея Шевченко на матч против Словакии и поделился ожиданиями от игры против Турции.

"Тактика, которую избрал Андрей Шевченко в матче против сборной Словакии, имеет право на жизнь. Она мне понравилась и была оправдана, так как у команды не было турнирной ответственности.

Украина – Турция: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Однако исполнителей и исполнительского мастерства под воплощение в жизнь этой тактики пока не хватает. Конечно, перед матчем с Турцией выводы будут сделаны. Думаю, что тренеры дадут возможность отдохнуть лидерам команды, кому-то, возможно, надо подлечиться.

Украина – Турция: Бурда получил травму и может не сыграть в матче

Скорее всего, снова увидим на поле новичков, которые в сборной еще не играли. Наверное, состав снова будет экспериментальным. Надеюсь, что новички оправдают свой вызов в сборную", – цитирует Гецко Zbirna.com.

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
Матч окончен
4 : 1
Украина
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Сборная Украины Украина Украина Иван Гецко Словакия - Украина Украина - Турция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
мин
Германия
21:45
Нидерланды
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук