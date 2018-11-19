Гецко: Надеюсь, что новички оправдают свой вызов в сборную

Бывший форвард сборной Украины поделился своим мнением относительно тактики Андрея Шевченко на матч против Словакии и поделился ожиданиями от игры против Турции.

"Тактика, которую избрал Андрей Шевченко в матче против сборной Словакии, имеет право на жизнь. Она мне понравилась и была оправдана, так как у команды не было турнирной ответственности.

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Однако исполнителей и исполнительского мастерства под воплощение в жизнь этой тактики пока не хватает. Конечно, перед матчем с Турцией выводы будут сделаны. Думаю, что тренеры дадут возможность отдохнуть лидерам команды, кому-то, возможно, надо подлечиться.

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Скорее всего, снова увидим на поле новичков, которые в сборной еще не играли. Наверное, состав снова будет экспериментальным. Надеюсь, что новички оправдают свой вызов в сборную", – цитирует Гецко Zbirna.com.