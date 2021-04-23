"А какой смысл затягивать? Тем более, что впереди у Динамо финал Кубка Украины с непростым визави – Зарей. А так хочется положить золотые медали в Кубок.

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Я не буду оригинален если скажу, что во взлете Динамо огромная заслуга нового рулевого Мирчи Луческу. Как бы к нему не относились некоторые болельщики бело-синих, но Мистер – человек слова. Сказал, что Динамо будет конкурентоспособным – так и произошло. В отличие от Каштру, румынский специалист показал себя с наилучшей стороны, как тренер-стратег, тренер-мотиватор. Он заставлял своих новых подопечных слушаться его беспрекословно и посмотрите, как они прибавили.

Именно Луческу вернул "бело-синим" звание сильнейшей команды Украины, чего долго не удавалось его предшественникам – тренерам с "динамовским сердцем". Об этом необходимо помнить болельщикам. Хотя, чтобы с динамовцами начали считаться и на международной арене, им нужно обязательно усилиться 3-4 легионерами, которые бы взяли на себя функции лидеров. Особенно это касается линии атаки", – сказал Гецко в комментарии Zbirna.com.

Напомним, уже в воскресенье, 25 мая, Динамо может досрочного оформить чемпионство – в рамках 23-го тура УПЛ киевляне будут принимать Ингулец.

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