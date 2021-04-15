"Динамовцы только сами могут лишить себя чемпионского звания. Это в том случае, если у них вдруг куда-то испарится невероятная самоотдача и желание действовать "через не могу".

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В нынешнем состоянии Динамо – это еще не та команда, которая может побеждать всех подряд на классе. Думаю, что киевляне это прекрасно осознают и, благодаря высокой мотивации, своего уже не упустят. И как бы болельщики Динамо ни относились к Mирче Луческу, конкурентоспособность киевлян – именно его заслуга, а не отряда специалистов с динамовским сердцем. Об этом не стоит забывать.

Только победа Шахтера над Динамо еще может сохранить интригу в борьбе за чемпионство. И все же, думаю, что динамовцы на финише своего не упустят. Слишком близко они подобрались к вершине", – сказал Гецко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, уже в ближайшую субботу, 17 апреля, подопечные Луческу в матче с Шахтером попытаются реабилитироваться за поражение от "горняков" в первом круге (0:3). Начало встречи в 19:30. За 5 туров до окончания чемпионата киевляне опережают своих оппонентов на 7 очков.

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