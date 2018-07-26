Гецко: Исмаили должен пропустить лишь 1 матч

Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко прокомментировал удаление защитника Шахтера Исмаили в Суперкубке Украины-2018.

"В том эпизоде была потасовка и если ты даешь красную карточку, то ее нужно давать обоим участникам. Должна быть равная степень ответственности. Если было нарушение, за которое нужно удалять, то нужно было показывать красную и тому, и другому. В этом плане это было бы последовательно и правильно. А то, что дал вторую желтую при равном участии в эпизоде – это грубая ошибка арбитра.

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Безусловно, теперь Исмаили должен пропустить только один матч. Наказание должно быть минимальное, потому что эта ситуация уже не влияла на счёт", – цитирует Гецко terrikon.

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